شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي المناعي يتسلم تدريب أبها السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أسند نادي أبها السعودي مهمة تدريب الفريق الكروي الأول إلى التونسي يوسف المناعي حتى نهاية الموسم وذلك خلفاً للبولندي المقال تشيسلاف الذي تمت إقالته قبل أسبوعين بسبب سوء النتائج.

ويعود الفريق الجنوبي للمدرسة التونسية بعد نجاحات سابقة من خلال المدرب عبد الرزاق الشابي الذي قاد الفريق خلال الفترة من 2019 إلى 2020 محققاً نتائج جيدة أسهمت ببقاء الفريق في دوري المحترفين.

والمناعي ليس غريباً على الملاعب السعودية حيث سبق له العمل في دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى مع أندية الاتفاق والقادسية والهلال.

ويحتل أبها قبل مجيء المناعي المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط،وحقق في الجولة التاسعة تعادلاً ثمينا أمام مضيفه النصر 2-2.

يذكر أن أندية الشباب والطائي والرياض وأبها قامت بتغيير مدربيها حتى الآن من أصل 18 نادياً في دوري المحترفين.