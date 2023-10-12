شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يفوز على زامبيا في الوقت بدل الضائع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق منتخب مصر فوزاً بهدف نظيف على نظيره الزامبي في المباراة الودية التي جمعتهما في الإمارات، مساء الخميس.

وشهدت المباراة محاولات مستمرة من لاعبي منتخب مصر لهز شباك زامبيا، حتى جاء هدف الفوز في الدقيقة 94 برأسية من حمدي فتحي الذي وضع عرضية أحمد سيد زيزو على يمين حارس المرمى.

وحافظ المدرب البرتغالي روي فيتوريا على سجله الإيجابي، بتسجيل لاعبيه للأهداف في جميع المباريات التي قاد خلالها منتخب مصر، حيث فاز في 9 مباريات وتلقى هزيمة ودية من تونس في شهر سبتمبر الماضي.

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة نظيره الجزائري، الاثنين 16 أكتوبر الجاري، في مباراة ودية ثانية، ضمن معسكره بالإمارات.