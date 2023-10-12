شكرا لقرائتكم خبر عن الوجوه الشابة تهدي «الأبيض» ثاني فوز تحت قيادة بينتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

حقق منتخب الإمارات الفوز على الكويت 1-صفر في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على استاد آل مكتوم في نادي النصر ضمن استعدادات الطرفين للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث يلتقي «الأبيض» مع البحرين في مباراتي ذهاب وإياب.

وسجل طحنون الزعابي هدف «الأبيض» الوحيد في الدقيقة 27.

وتابع «الأبيض» عروضه الجيدة في ثاني مباراة تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو بينتو، بعدما سبق له الفوز أيضاً على كوستاريكا 4-1 في كرواتيا في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويلعب منتخب الإمارات مباراة ودية ثالثة أمام لبنان في 17 الحالي، في حين يلعب منتخب الكويت مع نظيره السوري في اليوم نفسه.

وبدأ بينتو مدرب منتخب الإمارات المباراة بالعديد من الوجوه الشابة، حيث تألفت تشكيلته من علي خصيف في حراسة المرمى، وعبد الله إدريس وخليفة الحمادي وخالد الهاشمي وزايد سلطان في الدفاع، ويحيى نادر وعبد الله رمضان وطحنون الزعابي وسلطان عادل ويحيى الغساني وكايو كانيدو.

وفي الشوط الثاني دفع باولو بينتو بكل من علي مبخوت وفابيو ليما وعلي سالمين وعلي صالح وماجد راشد وخالد الظنحاني.

واستهل «الأزرق» المباراة بفرصة سانحة للتسجيل بعد كرة طويلة من شبيب الخالدي استلمها عيد الرشيدي ومر من مدافع «الأبيض» زايد الزعابي ثم سدد إلى جانب القائم رغم سهولة مهمته (7).

وافتتح «الأبيض» التسجيل بعد عرضية من سلطان عادل أبعدها مدافع الكويت حمد الحربي برأسه ضعيفة لتصل إلى طحنون الزعابي الذي سددها قوية رائعة اصطدمت بالعارضة ثم دخلت شباك عبد الرحمن كميل (27).

وتأقل كميل ابن شقيق نجم الكرة الكويتية السابق فتحي كميل في إبعاد ركلتين حرتين ليحيى الغساني (31) وعبد الله رمضان (39).

وفي المقابل تألق علي خصيف وأبعد فرصة التعادل بتصديه بصعوبة لركلة حرة من محمد دحام أبعدها إلى ركنية (69).