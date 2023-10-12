شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون الدراجات المائية ينطلق الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تنطلق في كاسر الأمواج بأبوظبي مساء بعد غد الأحد، فعاليات ماراثون الإمارات للدراجات المائية، إحدى أكثر البطولات البحرية إثارة في هذه الفئة بمشاركة قوية للأبطال والمخضرمين والمحترفين.

تعود منافسات المحركات القوية في أجندة الموسم البحري مع انطلاق تحديات الماراثون والذي يعد أيضاً من البطولات الشعبية القوية والمحبوبة لدى المتسابقين ولدى الشباب خاصة أنها عبارة عن سباق تحمل وقدرة للمشاركين من خلال تقديم فرصة قيادة الدراجة لساعة ونصف الساعة متواصلة إلى ساعتين عبر مسار محدد مسبقاً لتكون منافسة قوية من أجل الوصول إلى المراكز الأولى وإثبات علو الكعب في هذه المنافسة، وتضم المنافسة ثلاث فئات هي فئة جالس محترفين، فئة واقف محترفين وفئة المخضرمين.

ووجه ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي شكره لكل المتسابقين المشاركين من خلال الماراثون الذي أصبح يحظى بمشاركة وحضور كبير مع استمرار الجولات والمواسم.

ناصر الظاهري

وقال: أصبح لماراثون الدراجات المائية سمة مميزة وخاصة بين كافة السباقات وأصبحت شعبيته أكبر في أوساط المشاركين، وستكون المنافسة قوية ومثيرة بين المشاركين في كل الفئات.

وأكد الظاهري أن اختيار الفترة المسائية لإقامة الماراثون تم من أجل إعطاء المتسابقين فرصة أكبر للوصول للسرعات الأعلى في السباق.

وقال: يحمل الماراثون أيضاً قيمة مهمة للمتسابقين في أنه يعزز اللياقة لدى المشاركين ويرفع من قيمة التحمل لديهم، لا سيما أن القيادة ستكون لساعة ونصف الساعة متواصلة، أو ساعة كاملة في المسار، ونخص بالذكر فئة جالس محترفين والتي ستكون عبرها المدة الأطول بين كافة الفئات في السباق.