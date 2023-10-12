شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بمشاركة غير مسبوقة في ماراثون أدنوك أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الجهتان المنظمتان لماراثون أدنوك أبوظبي، عن انطلاق النسخة الخامسة من الماراثون يوم السبت 16 ديسمبر المقبل، من المقر الرئيسي ل (أدنوك) على كورنيش أبوظبي، حيث يمر المتسابقون من أمام أشهر معالم العاصمة الإماراتية كجامع الشيخ زايد الكبير وقصر البطين وقصر الحصن والمركز التجاري العالمي، وصولاً إلى خط النهاية عند مجمع أدنوك، في الموقع الذي يحتضن قرية السباق، بجانب حديقة بينونة.

ويمتد الماراثون لمسافة 42,195 كيلومتر، ويبلغ مجموع جوائزه المالية 303 آلاف دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة 23 ألف رياضي ممن سيمرون بأبرز معالم أبوظبي.

وتشمل سلسلة السباقات الترويجية 3 سباقات انطلقت لمساعدة المشاركين على اختلاف مستوياتهم وطموحاتهم في التجهيز للماراثون، وأقيم السباق الأول ضمن السلسلة في ياس مول يوم 2 سبتمبر الجاري لمسافات 1 و2.5 و5 كيلومترات، بينما انطلق السباق الثاني يوم 7 أكتوبر في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين ضمن أربع مسافات هي 1 و2.5 و5 و10 كيلومترات، في حين تستضيف جزيرة الحديريات السباق الثالث يوم 4 نوفمبر لمسافات تبدأ من كيلومتر واحد إلى سباق نصف الماراثون لمسافة 21 كيلومتراً.

ويقام سباق الظنة المجتمعي للجري، وهو سباق خاص من أدنوك، في الحديقة المركزية بمدينة الظنة يوم 15 أكتوبر، حيث يتنافس المشاركون ضمن مسافات كيلومتر واحد و2.5 و5 و10 كيلومترات، استعدادً للمشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي في ديسمبر المقبل.

من جانبه قال سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «تنظيم فعالية استثنائية للمرة الخامسة يأتي استمراراً للنجاحات والإقبال اللافت الذي حققته النسخ السابقة من الماراثون والذي أصبح واحداً من أبرز الفعاليات الدولية، بفضل تضافر جهود الجميع». وأضاف قائلاً: «ارتأينا مع شركائنا في (أدنوك) تنظيم 3 سباقات مجتمعية ترويجية لماراثون أدنوك أبوظبي، وتمكنا خلال أول سباقين أقيما في ياس مول في سبتمبر الماضي واستاد هزاع بن زايد في أكتوبر الجاري من استقطاب عدد كبير من المشاركين، من مختلف شرائح المجتمع، وسط أجواء مليئة بالحماس والندية والإثارة.

ويحرص ماراثون أدنوك أبوظبي على ترسيخ التزامه بمبدأ الشمولية من خلال دعوة أصحاب الهمم للمشاركة في الفعالية، تجسيداً لأبرز مظاهر التكاتف بين أفراد المجتمع من خلال بوابة الرياضة.

تجدر الإشارة إلى أن يوم 12 ديسمبر سيتم افتتاح فعاليات قرية ماراثون أدنوك أبوظبي والتي تستمر حتى 15 من الشهر نفسه، حيث توفر القرية تجربة استثنائية لعائلات وأصدقاء المشاركين في الفعالية من خلال العديد من الخيارات الترفيهية وعربات الطعام.