شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الرجبي يواجه الصين بطموح الفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه منتخب الرجبي إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في الجولة الثانية والأخيرة من سلسلة سباعيات آسيا للرجبي التي تقام في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات.

وتضم بعثة المنتخب، المدرب النيوزيلندي أبولو بيرليني، ومساعده يوسف شاكر، و13 لاعباً، وأجرى الفريق تدريباته الأخيرة على ملاعب ذا سيفينز بدبي، قبل التوجه إلى البطولة.

وتضم مجموعة منتخبنا كلاً من الصين واليابان والفلبين، ويخوض منتخبنا مباراتين افتتاحيتين أمام الصين والفلبين، تليهما مواجهة صعبة أمام اليابان، ويتوقع أن تكون المنافسة في البطولة قوية ومثيرة، فيما تضم المجموعة الثانية هونج كونج، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وماليزيا.

والتقى محمد الزعابي، الأمين العام للاتحاد، بلاعبي المنتخب وطالبهم بتقديم مستوى يليق باللعبة، مؤكداً أهمية مشاركتهم وتمثيل الإمارات بالمستوى المشرف.

وقال محمد الزعابي: «نساند المنتخب في البطولة المهمة، ونثق بأنه سيقدم مستوى متميزاً، ونعمل بكل جهد لتزويد المنتخب بكل ما يحتاج إليه لبلوغ النجاح، ورفع اسم الإمارات عالياً في البطولات».

وأضاف: «نأمل أن يحقق المنتخب نتائج إيجابية في البطولة، بعد النجاحات التي حصدها في السابق واستمرار الإنجازات، بعد أن حصد منتخب الشباب والشابات لقب البطولة الآسيوية تحت 18 سنة بالصين تايبيه، ونتطلع بشغف إلى التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس في اليابان بعد انتهاء البطولة».