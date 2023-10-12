شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشاطئية» يواجه «الماتادور» اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستهل منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية مشاركته في بطولة إسبانيا الدولية الودية بمواجهة نظيره المنتخب الإسباني في الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، مساء اليوم الجمعة، على الملعب الرملي لاستاد إيسلا كانيلا، وذلك ضمن محطة إعداده الثانية لمونديال الشاطئية «الإمارات 2024».

ويشارك «أبيض الشاطئية» في بطولة إسبانيا الدولية الودية إلى جانب 7 منتخبات وهي: إسبانيا «منتخبان»، البرتغال، إنجلترا، أمريكا، المكسيك والبرازيل، وتقام منافسات البطولة في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري.

ويُمثل منتخبنا الوطني في البطولة 16 لاعباً، وهم: محمد الجسمي، حميد جمال، وليد محمدي، أحمد بشر، وليد بشر، علي محمدي، عباس علي، هيثم الكعبي، عبدالرحمن محمد، سعيد عيد، راشد عيد، حميد المراشدة، أحمد الملاحي، عبدالله عباس، عبدالله دهقاني، كمال علي.