شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة قوية لدوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

استهل شباب الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بطلاً لدوري كرة السلة بفوز عريض على حساب ضيفه الظفرة بنتيجة 108-52 ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة، التي شهدت أيضاً اجتياز النصر لحاجز ال100 بالتغلب على الوحدة 106-77، وفوز الوصل على البطائح 91-78، ووضع الثلاثي الفائز أول نقطتين في رصيد كل منهم، مقابل نقطة لكل خاسر.

وفي المجريات لم يجد «الفرسان» أي عناء في تحقيق فوزه على «الفارس» بفارق 56 نقطة بعدما فرض سيطرته على مجريات الفترات الأربع بواقع 22-20 و33-12 و26-9 و27-11.

وفي المباراة الثانية أدرك «العميد» انتصاره السهل على ضيفه الوحدة بفارق 26 نقطة بعد نيله الأفضلية في الأرباع الأول والثالث والرابع بواقع 28-14 و29-10 و28-19، ولم تشفع ل«العنابي» أفضليته في الربع الثاني 34-21، حيث كفلت الفروق للنصر تحقيق انتصاره المريح.

ولم يجد «الإمبراطور» صعوبة في تخطي ضيفه البطائح بفارق 13 نقطة بعدما تفوق في الفترات الأولى والثالثة والرابعة 27-18 و22-15 و29-21، مقابل أفضلية للبطائح في الربع الثاني 24-13.

وتستكمل منافسات الدوري الأحد المقبل بثلاث مواجهات تقام في توقيت واحد السابعة والنصف مساء، في الأولى يحل شباب الأهلي ضيفاً على الوحدة على صالة الجزيرة، ويذهب النصر لملاقاة البطائح، ويستضيف الشارقة فريق الوصل.