شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مشاركة الإمارات في مونديال الـ «ميني فوتبول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القصير يشيد بالبداية الجيدة للعبة ويثني على جهود العاجل



الشارقة: عصام هجو

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة «ميني فوتبول» مشاركة منتخب الإمارات في كأس العالم التي تستضيفها رأس الخيمة في 26 أكتوبر الحالي.

جاء الإعلان عن ذلك عقب الاجتماع الذي عقده اتحاد الإمارات للرياضة للجميع برئاسة سالم القصير في بيت الحكمة بالشارقة مع التشيكي فيليب جودة رئيس الاتحاد الدولي، وذلك بحضور سعيد العاجل نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة، وخلود الجنيبي الأمين العام للاتحاد وسرمد الزدجالي مشرف اللجنة الفنية ل«الميني فوتبول».

وأعرب سالم القصير عن الفخر بأن تكون دولة الإمارات أول وجهة يقام فيها كأس العالم للعبة «ميني فوتبول» في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الإمارات كعادتها حريصة على توفير كل معينات التنظيم ومتطلباته بشكل مميز.

وحرص القصير على الإشادة بالبداية القوية للعبة من خلال النجاح الذي حققته النسخة الأولى التي توج بلقبها فريق بلدية دبي ب، كما أشاد بجهود اللجنة التنفيذية برئاسة سعيد العاجل.

يذكر أن تنفيذية كرة القدم المصغرة تعمل تحت مظلة اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي أن معيار اختيار دولة الإمارات لتنظيم بطولة العالم، نبع من عدة عوامل تتميز بها الإمارات التي تعتبر أفضل مكان للترويج للعبة ونشرها على مستوى الشرق الأوسط بفضل ما يتوفر فيها من عوامل جذب سياحي واهتمام بجميع الألعاب الرياضية. وقال إن الاتحاد الدولي لديه شروط لتنظيم بطولة العالم وتقدمت كل من الإمارات والبرازيل والمجر لنيل حق الاستضافة والتنظيم للنسخة الحالية، وكان من المناسب للاتحاد الدولي الشروع في تطوير اللعبة وانتشارها في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك تم اختيار الإمارات، خاصة وأن الملف كان جاهزاً وكل متطلبات التنظيم متوفرة بشكل احترافي في دولة الإمارات.

وأثنى رئيس الاتحاد الدولي على الترويج الذي وجدته اللعبة في دولة الإمارات، والترويج بشكل خاص لبطولة العالم من قبل الجهات ذات الصلة بما فيها سياحة رأس الخيمة، الشيء الذي يبشر بنسخة متفردة هذا العام.