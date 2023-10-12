شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تختتم بطولة النخبة للرماية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم العقید حمد عبدالله العوضي مدیر إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة وبحضور المقدم عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية الفائزين في بطولة النخبة للرماية التي شهدت منافسات قوية بين منتسبي ومنتسبات القيادة تم تصنيفهم عبر مراحل مختلفة من التدريبات.

أسفرت النتائج النهائية للبطولة في مسابقة المسدس فئة الرجال عن حصول إبراهيم سعيد بن خلف على المركز الأول وعيسى صالح على المركز الثاني ومحمد طالب على المركز الثالث، ومن فئة السيدات حصلت شروق محمد على المركز الأول وآمنه محمد الطنيجي على المركز الثاني وأمل علي موسى على المركز الثالث.

وأسفرت نتائج مسابقة البندقية رجال على حصول سالم عثمان على المركز الأول وراشد زيد على المركز الثاني وعلي أحمد على المركز الثالث.

ومن جانبه ثمن العوضي دعم القيادة اللا محدود وحرصها على تطوير فرق الرماية من خلال تشكيل اللجان المتخصصة وتوفير كافة الاحتياجات، ومشيداً لما تحقق من نتائج إيجابية طيلة فترة التدريبات وصولاً إلى اختيار العناصر المتميزة لفريق القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة للرماية استعداداً للمشاركة في بطولة الشرطة للرماية التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي.