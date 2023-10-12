شكرا لقرائتكم خبر عن نادي أبوظبي الرياضي يستعرض خططه المستقبلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرض مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي خلال اجتماعه برئاسة محمد مبارك بن فاضل المزروعي، خطط النادي المستقبلية، وبرامجه التطويرية، واطلع على الأجندة المعتمدة في الفترة المقبلة.

وتوجه المجلس بالشكر للقيادة الرشيدة، على دعمها واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، وجدد شكره وتقديره لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على ثقته بإعادة تشكيل مجلس الإدارة الجديد لمدة 3 سنوات، دعماً لمسيرة النادي الناجحة منذ عام 1999.

الجدير بالذكر أن سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان،كان قد أصدر في شهر مايو الماضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي، برئاسة محمد مبارك بن فاضل المزروعي، وعضوية كل من محمد بن ثعلوب الدرعي نائباً للرئيس، ومنصور محمد سعيد الظاهري، وراشد عبدالله علي محمد، وأحمد محسن محفوظ.