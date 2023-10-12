شكرا لقرائتكم خبر عن كاساس: بطولة الأردن مفيدة للعراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد الإسباني خيسوس كاساس، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، أن جميع اللاعبين المتواجدين الآن في الأردن بما فيهم الجدد سيحاول منحهم جميعاً فرصة المشاركة في مباراة الجمعة أمام منتخب قطر أو التي تليها.

وقال كاساس خلال مؤتم صحفير، إن «بطولة الأردن مهمة، لأنها تأتي قبل شهر من تصفيات كأس العالم، إضافة إلى مشاركة منتخبات مهمة مثل قطر وإيران والأردن».

وعن التحضير لهذه البطولة، أوضح كاساس، أن «الإعداد كان مشابهاً للمشاركات السابقة من حيث اختيار مجموعة مناسبة من اللاعبين، ومن ثم تحسين بعض الحالات الهجومية والدفاعية».

وعن اختيار التشكيل النهائي لمباراة الجمعة، أجاب، أنه «لغاية الآن لم يطلع أحد على التشكيل النهائي، وأني قد اخترت في ذهني التشكيل باستثناء لاعب واحد ما زلت أفكر بالقرار النهائي».

وفي سؤال عن عدم الوصول إلى الاستقرار لغاية الآن، أوضح كاساس، أن«العمل من ناحية الاستقرار هو في اللعب والأسلوب وليس في اختيار الأسماء، ونحن وصلنا إلى مرحلة استقرار في فرض أسلوبنا وطريقتنا، والعمل بالنسبة للمنتخب هو ليس مشابهاً لعمل الأندية، نحن في أجندتنا من 35 إلى 40 لاعباً نختار منهم الأفضل في كل مرحلة، إضافة إلى أننا نعاني من غياب عدة لاعبين مهمين مثل سعد ناطق وزيدان إقبال وكيفن يعقوب وآخرين».

وعن عامل الأفضلية للمنتخب العراقي، لأنه تواجد مبكراً قبل المنتخب القطري في العاصمة عمان، أوضح كاساس، أن«المنتخب القطري هو الآخر كان يستعد في الدوحة، ولا توجد أفضلية على حساب فريق آخر».

وبشأن عدم تواجد بعض الأسماء من اللاعبين المحترفين بالرغم من تواجدهم في المشاركاتِ السابقة، أكد كاساس«أنا متابع لجميع اللاعبين سواء مع أنديتهم أو من خلال ما قدموه مع المنتخب العراقي، لكن في بعض المراكز يكون هناك أكثر من لاعب جاهز، ونحن لا نستطيع استدعاء أكثر من ثلاثة لاعبين في كل مركز».

وأضاف، أن«جميع اللاعبين المتواجدين معنا بما فيهم الجدد سنحاول منحهم جميعاً فرصة المشاركة، ونأمل أن تكون المباريات ممتعة لجميع الجماهير والمتابعين».

وعن موضوع غلق التدريبات أو تحديد تصريحات اللاعبين، أجاب كاساس، أن«تدريباتنا كانت مفتوحة للإعلام ولمدة 15 دقيقة، وقد منحنا بعض اللاعبين الفرصة للحديث مع وسائل الإعلام، وهذا نظام معمول به في كل بلدان العالم، لا يمكن أن تجعل التدريبات مفتوحة طوال الوقت أمام الإعلام، وخصوصاً أن هناك منافسين، وحتى أن كانت البطولات ودية، لكننا نريد الفوز بكل مشاركة، وأنا أفضل أن يكون اللاعبون في تركيز تام ».