الامارات | فازت مصر.. وغاب محمد صلاح!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

جدد المنتخب المصري فوزه على نظيره الزامبي، بهدف دون رد، الخميس، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، في مباراة ودية لم يظهر خلالها نجم ليفربول محمد صلاح بمستوى الطموح.

وبعد ثماني سنوات من آخر لقاء ودي جمع الفراعنة مع الرصاصات النحاسية في الامارات، وانتهت نتيجته لمصلحة منتخب مصر بثلاثية نظيفة، عاد المنتخب المصري ليؤكد تفوقه التاريخي على زامبيا بالهدف الذي سجله لاعب خط الوسط حمدي فتحي في الدقيقة «90+4».

وكانت الأنظار متجه على الملك المصري، في ثاني ظهور له في الملاعب الإماراتية، بعد أن شارك مع ناديه الأسبق روما في مباراة ودية مع الأهلي جرت على استاد هزاع بن زايد في مايو من عام 2020، وفاز بها الأهلي 4-3.

ولكن محمد صلاح قدم حضوراً أقل مما المتوقع، إذ ظهر بعيدا تماما عن مستواه، ولم يتمكن من تهديد مرمى زامبيا في أي مناسبة طوال الـ90 على العكس من زميله تريزيغيه الذي حاول في مرات عدة أن يمنح الفراعنة الفوز ولكن الحظ عانده في كل المحاولات.