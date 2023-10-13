شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يهزم الأردن بثلاثية وديا استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منتخب مصر الأولمبي سجل الهدف الأول عن طريق حسام عبد المجيد، وسجل الثاني عن طريق محمد حمدي، قبل أن يقلص الفارق اللاعب الأردني ليث أبو رحال، لكن ماجد هاني نجح في تسجيل الهدف الثالث للفراعنة.

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي لودية الأردن كالتالي: "حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - محمد حمدي، وخط الوسط: محمد شحاتة - علي زعزع - محمود جهاد - محمود صابر، الهجوم: مصطفى سعد ميسي - أسامة فيصل".

وتواجد على مقاعد بدلاء المنتخب الأولمبي كل من: محمد سيحا - علي الجابري - محمد مغربي - عربي بدر - محمود عبد الرسول - أحمد فوزي - أحمد عاطف قطة - محمد طارق - بلال مظهر - محمد أشرف - أحمد سيد عبد النبي - ماجد هاني - أحمد جمال - أحمد نادر حواش.

وكان المنتخب الأولمبي قد انتظم في معسكر مغلق منذ يوم الاثنين الماضي بالقاهرة استعدادًا لخوض ودية الأردن، ومباراة ودية أخرى أمام منتخب أوزبكستان تقام يوم الاثنين المقبل في ملعب الأخير.

وأدار مباراة المنتخب الأولمبي الودية أمام الأردن طاقم حكام يقوده حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه شريف عبد الله مساعد أول، وهاني عبد الفتاح مساعد ثاني، ومحمد عباس قابيل حكم رابع.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: "حمزة علاء- علي الجابري- محمد أحمد "سيحا" -أحمد عيد- محمد أشرف- محمد طارق- محمد مغربي- حسام عبد المجيد- زياد فرج- عمر فايد- محمد حمدي- أحمد سيد عبد النبي- محمود عبد الرسول -محمود صابر- عربي بدر- محمد شحاتة- مصطفى سعد- أحمد نبيل "كوكا"- على زعزع- محمود جهاد- أحمد عاطف "قطة"- أحمد جمال- أحمد فوزي- أحمد نادر حواش- ماجد هاني -أسامة فيصل وبلال مظهر عبد الرحمن".