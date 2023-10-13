شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. سيف زاهر: زيدان رجل أعمال وميدو جدع والصقر ملتزم وحازم هادئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى سيف زاهر أن هناك 5 لاعبين لا يمكن أن يتحدث إلا عنهم وهم أحمد حسام ميدو، حازم إمام، أحمد حسن، عماد متعب، محمد زيدان.

ووصف زاهر فى برنامج كابيتانو الذى يذاع على قناة أون سبورت كل منهم، قائلاً: "ميدو فى حتة تانية، ومتعب يحتاج من يجعله يتذكر كثيرا، بينما أحمد حسن جاد جدا وملتزم مثل شخصية محمد فضل".

وأضاف سيف زاهر: "وفيما يخص محمد زيدان فهو رجل أعمال ويمثل حالة خاصة، بينما حازم إمام فهو شخصية هادئة وتتعلم منه فن الإدارة"، وأكد سيف زاهر أنه عندما يعمل فى أى مجال يكون فى حساباته أنه سيأتى يوم ويتركه قائلا: "أى حاجة بشتغل فيها ببقى عارف إن هييجى يوم وأسيبها".

وعرضت قناة OnTime Sports حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.