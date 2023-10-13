شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يختار زيزو والشناوى وإبراهيم عادل للانضمام لفريق زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الإعلامى سيف زاهر 3 لاعبين من الأهلى والزمالك وبيراميدز للانضمام لفريق زد حال كان الاختيار قراره، ورد زاهر على سؤال خلال حلقة اليوم من برنامج كابيتنانو مصر المُذاع عبر قناة أون سبورت حال اختيار 3 لاعبين من الدورى للانضمام لفريق زد، قائلا إنه سيختار زيزو من الزمالك، ومحمد الشناوى من الأهلي، بالإضافة إلى إبراهيم عادل من بيراميدز.

وعرضت قناة OnTime Sports حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.