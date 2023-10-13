شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: "كابيتانو مصر" فرصة عالمية توفرها الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر أن برنامج كابيتانو مصر فرصة عالمية توفرها الدولة المصرية للشباب وعليهم الاستفادة منها، وقال زاهر فى برنامج كابيتانو على قناة أون سبورت إن الفرصة المتاحة للشباب يتمناها وينتظرها الكثيرون لذلك عليهم ألا يضيعوها من أيديهم.

وقام مهند مختار لاعب فريق فقوسة فى حلقة اليوم من برنامج كابيتانو بإهداء الشارة الذهبية التى حصل عليها إلى حارس مرمى فريقه، مؤكدا أنه سبب فوز الفريق فى مباراة اليوم، كما شهدت الحلقة تصريحا من ياسين محمد والذى كشف أنه يتمنى أن يشترى غسالة أوتوماتيك لوالدته، قائلا: "نفسى أشترى غسالة أوتوماتيك لأمى عشان أريحها زى ما هى بتريحنا".

وعرضت قناة OnTime Sports حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.