شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فوز فريق فقوسة على السياجى بركلات الترجيح.. وكمونة يعتذر للحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مدحت فقوسة الذى يقوده سمير كمونة للفوز على فريق السياجى بركلات الترجيح 4/5، فى المباراة التى جمعت بينهما فى منافسات برنامج "كابيتانو مصر".

وشهدت المباراة اعتراض سمير كمونة على حكم المباراة خلال تسديد ركلات الجزاء، إلا أنه اعتذر له بعد المباراة بسبب الانفعال الزائد وقت الاعتراض.

وعرضت قناة OnTime Sports حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.