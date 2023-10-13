موعد مباراة المنتخب الأولمبى المقبلة أمام أوزباكستان

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب الأولمبي المصري أمام نظيره المنتخب الأوزبكي، يوم الإثنين المقبل بالعاصمة الأوزبكية طشقند، وتنطلق صافرتها في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت أوزبكستان.

وحقق المنتخب الأولمبي، فوزًا كبيرًا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.