أحمد بلال: حظوظ منتخب مصر جيدة فى أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد بلال، نجم منتخب مصر والأهلى السابق، أن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية بأمم أفريقيا المقبلة كون ديفوار 2023 جيدة، ولكن أداء المنتخب فى الفترة الحالية غير مبشر أمام زامبيا وتونس فى آخر وديتين.

وقال بلال فى تصريح لـ"الخليج 365" أن منتخب الفراعنة وصيف النسخة الأخيرة ويمتلك حظوظا فى حالة أخذ الأمور بجدية بعيدا عن الوديات.

وقال بلال: "أتمنى من فيتوريا المدير الفنى للفراعنة تحسين الأوضاع قبل المنافسة الأفريقية بتغيير شكل وأداء اللاعبين فى المباريات الرسمية".

وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التى أقيمت فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وتقام البطولة فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية حيث ستقسم الفرق إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.