شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. الفراعنة يتفوقون على غانا بـ13 انتصارا فى 26 لقاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التى أقيمت فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، والتي تقام فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.
وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، حيث ستقسم الفرق إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.
منتخبا مصر وغانا التقيا في 26 مباراة سابقة، نجح الفراعنة في الفوز بـ 13 منهم وحسم "البلاك ستارز" 7 مواجهات وسيطر التعادل على 6 مباريات أخرى.
وسجل المنتخب المصري 38 هدفاً مقابل 30 هدفا للمنتخب الغاني، وكانت آخر مواجهات المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.
سجل هدف الفراعنة حمدى فتحى فى الوقت بدل الضائع من رأسية قوية سكنت شباك المنتخب الزامبي، مستفيدًا من عرضية متقنة لأحمد سيد زيزو، واحتاج الحكم لبضع دقائق حتى يحسم الجدل حول الهدف بعد العودة لتقنية ألفار التى أقرت بصحة الهدف.
وضم تشكيل منتخب مصر بقيادة فيتوريا كلا من: "محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع أحمد فتوح ومحمد هانى وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، وفى الوسط الثلاثى حمدى فتحى ومحمد الننى وطارق حامد، وفى الهجوم ترزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".
وينتظر منتخب مصر مباراة جديدة أمام الجزائر الاثنين المقبل فى ختام معسكر أكتوبر، وهو المعسكر الإعدادى الأخير قبل انطلاق مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة الأمم الأفريقية المقبلة.
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