شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى عن قرعة المنتخب فى أمم أفريقيا: مواجهة غانا صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق حمادة صدقى، مدرب منتخب مصر الأسبق، على وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الافريقية 2023 بكوت إيفوار برفقة كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وجاء حمادة صدقى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلا: "مواجهة منتخب غانا سوف تشهد صعوبة والمجموعات متوازنة، ولكن أتمنى التوفيق لمنتخب الفراعنة والوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق البطولة".

وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التى أقيمت فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وتقام البطولة فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، حيث ستقسم الفرق إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.