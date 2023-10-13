شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 12 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 10 / 2023 فى مقدمتها المنتخب الأولمبى يهزم الأردن بثلاثية وديا استعدادا للأولمبياد.

المنتخب الأولمبى يهزم الأردن بثلاثية وديا استعدادا للأولمبياد

حقق المنتخب الأولمبي فوزًا كبيرًا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار تحضيرات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

مصر مع غانا وموزمبيق والرأس الأخضر فى أمم أفريقيا بكوت ديفوار

أسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التى أقيمت فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

منتخب مصر يهزم زامبيا وديا فى الوقت القاتل بهدف حمدى فتحى

حقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبي، بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، في اللقاء الذى جمع المنتخبين، اليوم، الخميس، على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

المصرى يتلقى إخطاراً بموعد التحقيق مع ثنائي الزمالك الأربعاء المقبل

كشف رجب عبدالقادر نائب رئيس النادى المصرى، عن تلقي النادي إخطاراً من اتحاد الكرة، بتحديد موعد التحقيق مع ثنائي الزمالك المنضم مؤخراً إلى النادي البورسعيدي، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور. عمر سيد معوض يوقع للأهلي لمدة أربع سنوات قام عمر سيد معوض، لاعب فريق الأهلي مواليد 2006، بالتوقيع على عقد احتراف مع النادي لمدة 4 سنوات. كهربا ينافس موديست على قيادة هجوم الأهلي أمام سيمبا التنزانى يفاضل الجهاز الفني للأهلي بين الثنائي أنتوني موديست ومحمود كهربا لاعبا الفريق الأحمر واختيار أحدهما لقيادة الهجوم في مباراة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

تعرف على موعد مشاركة كريم فؤاد في تدريبات الأهلي بعد إصابة الضامة