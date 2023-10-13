شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: مجموعة منتخب مصر فى أمم أفريقيا متوازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سيد معوض، نجم منتخب مصر والأهلى السابق، أن قرعة منتخب مصر التى أوقعت الفراعنة فى المجموعة الثانية بأمم أفريقيا المقبلة كوت ديفوار 2023 متوازنة بشكل كبير بخلاف تواجد غانا.

وقال معرض فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس ويقدمه الإعلامى سيف زاهر، أن منتخب الفراعنة لم يكن الأفضل فى ودية زامبيا التى انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 1/0 فى الإمارات.

وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التى أقيمت فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وتقام البطولة فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية حيث ستقسم الفرق إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.