شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 10 / 2023 العديد من الأخبار الهامة، أبرزها مصر مع غانا وموزمبيق والرأس الأخضر فى أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

مصر مع غانا وموزمبيق والرأس الأخضر فى أمم أفريقيا بكوت ديفوار

أسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التى أقيمت فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

منتخب مصر يهزم زامبيا وديا فى الوقت القاتل بهدف حمدى فتحى

حقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبي، بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، في اللقاء الذى جمع المنتخبين، اليوم، الخميس، على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

المصرى يتلقى إخطاراً بموعد التحقيق مع ثنائي الزمالك الأربعاء المقبل

كشف رجب عبدالقادر نائب رئيس النادى المصرى، عن تلقي النادي إخطاراً من اتحاد الكرة، بتحديد موعد التحقيق مع ثنائي الزمالك المنضم مؤخراً إلى النادي البورسعيدي، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور. عمر سيد معوض يوقع للأهلي لمدة أربع سنوات قام عمر سيد معوض، لاعب فريق الأهلي مواليد 2006، بالتوقيع على عقد احتراف مع النادي لمدة 4 سنوات. كهربا ينافس موديست على قيادة هجوم الأهلي أمام سيمبا التنزانى يفاضل الجهاز الفني للأهلي بين الثنائي أنتوني موديست ومحمود كهربا لاعبا الفريق الأحمر واختيار أحدهما لقيادة الهجوم في مباراة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

تعرف على موعد مشاركة كريم فؤاد في تدريبات الأهلي بعد إصابة الضامة

أكد الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله أن كريم فؤاد لاعب الفريق سيعود للتدريبات الجماعية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل بعد الإنتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له حالياً للتعافي من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها مؤخراً.

أوسوريو يطلب تقريراً طبياً عن أوباما قبل مواجهة سموحة

طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك تقريراً طبياً مفصلاً عن حالة يوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" لاعب الفريق للإطمئنان على أخر تطورات الإصابة التي تعرض لها وكانت عبارة عن شد في العضلة الأمامية.

الأهلى يخسر من الكويت الكويتى ويحقق رابع البطولة العربية للسلة خسر فريق كرة سلة الاهلى أمام نظيره الكويت الكويتى بنتيجة 87/85 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة العربية التى تقام بقطر وفاز فريق الكويت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بينما حل الاهلى رابعا.