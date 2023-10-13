تعرف على مجموعة مصر .. قرعة كأس الأمم الأفريقية

الشارقة - اميمة ياسر - أوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار، منتخب مصر مع مع «غانا والرأس الأخضر وموزمبيق».

تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

بدأت مراسم القرعة في أبيدجان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش، العاشرة بتوقيت القاهرة، ويتم إذاعتها عبر القناة الرسمية للكاف على موقع يوتيوب، بجانب القنوات التليفزيونية التي تذيع القرعة عبر 50 دولة.

وتستضيف كوت ديفوار، كأس الأمم الأفريقية، للمرة الثانية بعد نسخة 1984.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للنسخة الثالثة على التوالي، كما أن البطولة تم تغيير موعدها من الصيف إلى الشتاء نظرًا لظروف الطقس والأمطار الغزيرة التي تعيشها كوت ديفوار صيفا.

تم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور 16، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث ليكتمل عقد ثمن النهائي.

وتجرى منافسات البطولة بنظام المباريات الإقصائية بدور 16 ثم الثمانية ثم الأربعة ثم المباراة النهائية.

ولن تشهد نسخة كوت ديفوار 2023، مشاركة وجوه جديدة في البطولة، فالجميع سبق له خوض منافسات الكان، ولكن يبقى منتخب مصر الأكثر مشاركة بالظهور 25 مرة قبل النسخة القادمة.

تصنيف المنتخبات

وأعلن الاتحاد الأفريقي، في وقت سابق، تصنيفات المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، على النحو التالي:

التصنيف الأول، كوت ديفوار صاحبة الضيافة، والسنغال حاملة اللقب، بجانب الرباعي العربي المغرب والجزائر وتونس ومصر.

التصنيف الثاني، منتخبات نيجيريا والكاميرون وغانا ومالي وبوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية.

التصنيف الثالث، منتخبات جنوب أفريقيا وكاب فيردي وغينيا وزامبيا وغينيا الإستوائية بجانب موريتانيا.

التصنيف الرابع يضم منتخبات تنزانيا وغينيا بيساو وناميبيا وأنجولا وجامبيا وموزمبيق.