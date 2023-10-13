شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية الدولية» تعلق عضوية نظيرتها الروسية على الفور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الهند- رويترز

قررت اللجنة الأولمبية الدولية، الخميس، تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية على الفور، بسبب اعترافها بمنظمات إقليمية من أربع مناطق ضمتها من أوكرانيا.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن اللجنة الأولمبية الروسية لن تكون مؤهلة للحصول على أي تمويل، بعد اعترافها بالمجالس الأولمبية من مناطق لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا.

وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان: «القرار الأحادي الذي اتخذته اللجنة الأولمبية الروسية في الخامس من أكتوبر 2023 بضم المنظمات الرياضية الإقليمية الخاضعة لسلطة اللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية (وهي دونيتسك وخيرسون ولوجانسك وزابوريجيا) إلى عضويتها ينتهك الميثاق الأولمبي.

وقال مارك آدمز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية في مؤتمر صحفي: «إيقاف اللجنة الأولمبية الروسية لا يؤثر في مشاركة الرياضيين المستقلين». وبينما رحبت أوكرانيا بهذه الخطوة، قالت اللجنة الأولمبية الروسية إن القرار سياسي، وسيأتي بنتائج عكسية.