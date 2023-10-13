الامارات | دبي تجمع «أساطير» كرة القدم في استاد آل مكتوم 18 نوفمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجمع دبي أشهر نجوم كرة القدم العالميين من الفائزين بكأس العالم والكرة الذهبية في «دوري الأساطير لكرة القدم»، في المباراة الافتتاحية التي تقام في 18 نوفمبر المقبل، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتقام مباريات دوري الأساطير في ست مدن بمختلف قارات العالم، إذ تستضيف دبي المباراة الافتتاحية ومباراتي نصف النهائي والنهائي، فيما ستقام المباراة الثانية في الهند خلال يناير المقبل، على أن تُستكمل بقية المباريات في قطر وبريطانيا، وفرنسا، ثم تعود إلى دبي مرة أخرى لخوض المباراة النهائية.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «سيحظى الجمهور بفرصة رائعة لمتابعة أفضل لاعبي كرة القدم على مستوى أندية ومنتخبات العالم، من أبرزها فريق (ستيل دكتور ريد ديفلز) الذي يضم أساطير مانشستر يونايتد الويلزي رايان غيغز، والبلغاري ديميتار برباتوف، والإكوادوري أنتونيو فالنسيا، والإنجليزي ويس براون، والفرنسي مايكل سلفستر، والأرجنتيني فيرون، ويجتمع كل هؤلاء النجوم في مواجهة فريق العالم الذي يضم نجوم المنتخب البرازيلي من أبرزهم ريفالدو، وروبرتو كارلوس إلى جانب الفرنسي روبرت بيريس، والهولندي كلارنس سيدورف، والعاجي ديديه دروغبا».

وتقضي لوائح البطولة بأن تقوم مجموعة من مشاهير العالم في غير كرة القدم بالمشاركة بتسديد ركلات الترجيح التي ستقام في نهاية المباراة، لإضفاء لمسة إثارة وجمالية على المباريات تزيد من استمتاع الجمهور.

وأضاف البيان أنه تم طرح تذاكر مباراة دبي للبيع على موقع بلاتينيوم، وستخصص نسبة 20% من إيرادات مبيعات التذاكر لدعم مؤسسة الجليلة للأعمال الخيرية.

من جهته، قال الشريك الإداري لشركة «إيه آي جي فابريكاتيورز دبي» المُساهمة في تنظيم البطولة، محمد موسى، إن الهدف من إقامة مثل هذه المباريات منح الجمهور فرصة لمتابعة أساطير كرة القدم، الذين أمتعوا العالم في أكبر البطولات الدولية ليجتمعوا معاً في هذا الحدث الفريد.

وأضاف: «يملك اللاعبون المشاركون في البطولة مجتمعين أكثر من 60 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المؤكد أن الجميع يعلم قيمة هذه الأرقام، وما تمثله من انتشار على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ونحن نسعى إلى تنظيم بطولة كروية غير مسبوقة، تمثل جسراً يربط بين أمجاد الماضي وطاقة المستقبل النابضة بالحياة، من خلال تعزيز مجتمع شامل ومتحمس».

وأكدت اللجنة المنظمة سعيها إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالبيئة، وتحقيق الاستدامة، من خلال تنظيم هذا الحدث الدولي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة 27 رياضة سانغاي بيكتور: «نستهدف من خلال البطولة إطلاق حدث مستدام بيئياً، وتشجيع الجميع، سواء الجمهور أو اللاعبون والمنظمون على تبني ممارسات صديقة للبيئة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، ورسالتها السامية حول الاستدامة».

وأضاف: «لذلك نعمل على مستويات مختلفة لتحقيق أهداف الاستدامة لدينا، إذ سنحفز الجمهور على استخدام وسائل النقل العام والدراجات الهوائية أو حتى المشي للوصول إلى الملعب، وسنشجعهم على الحد من النفايات، والحفاظ على المياه، من خلال تقليل الفاقد، كما سنحرص على أن يقدم الموردون والبائعون الذين يشاركون التزامنا الاستدامة منتجات ومواد تعبئة صديقة للبيئة، ونحن أيضاً نستخدم المواد الصديقة للبيئة والورق المعاد تدويره في العروض الترويجية».

وأعلنت اللجنة المنظمة عن برنامج الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة التي ستجتذب أكبر عدد من الشباب من جميع الجنسيات، إذ ستتم إقامة حفل افتتاح كبير قبل انطلاق المباراة، يتضمن استعراض نجوم الموسيقى العالميين، كما ستكون هناك فعاليات مفاجئة ورائعة مع جوائز مثيرة للجمهور، وقمصان موقعة من النجوم العالميين ستوزع على الجمهور خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

• اللاعبون المشاركون يمتلكون مجتمعين أكثر من 60 مليون متابعاً على مواقع التواصل.