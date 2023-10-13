وزارة الشباب تحدد ٢٥ نوفمبر المقبل موعدًا لاقامة بطولة عدن العالمية للملاكمة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للملاكمة العربية، الخميس، تحديد يوم الـ ٢٥ من شهر نوفمبر المقبل، موعدًا لإقامة لبطولة عدن العالمية للملاكمة، التي يشارك فيها أبطال من ١٣ دولة عربية وأجنبية.

جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد الخليفي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر سفارة بلادنا بالعاصمة المصرية القاهرة، وفقا لوكالة سبأ.

ونوه الخليفي إلى الأهمية التي تكتسبها إقامة البطولة في العاصمة المؤقتة عدن، لتزامنها مع احتفالات بلادنا بعيد الاستقلال الوطني المجيد ٣٠ نوفمبر.

وأشار إلى أن عدن بتاريخها الرياضي الكبير، واسمها الخالد كمدينة عرفت بالحب والسلام والتعايش والأمان، ستكون جاهزة لإنجاح الحدث الكبير وتقديم رسالة مفهومها إن الرياضة ستبقى رسالة محبة وسلام بين شعوب العالم على مختلف توجهاتهم وانتماءاتهم.

من جانبه، أشار نائب رئيس الإتحاد الدولي للملاكمة لشؤون الإعلام حسام العطية، إلى أن ترتيبات وتجهيزات البطولة باتت شبه جاهزة.

وشدد على حرص الاتحاد والشركة الراعية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة اليمنية والسلطة المحلية بعدن، على ضمان انجاح التظاهرة الرياضية الدولية التي تقام في عدن للمرة الأولى.

واستعرض العطية بعض التفاصيل الخاصة بالبطولة والنزالات التي يشارك فيها ابطال ١٣ دولة بينها المستضيفة اليمن، و "مصر، والأردن، وسوريا، وتونس، وليبيا، والعراق، وتشاد، والمانيا، واسبانيا، واليونان، وتركيا. والأرجنتين".

من جانبه، ثمن مدير عام شركة sma5 الراعية للبطولة سالم الصيعري، جهود الوزارة والسلطة المحلية في عدن والتسهيلات المقدمة من قبلهم من أجل احتضان البطولة في عدن.