جمال بلماضي: "حاولنا مواجهة مصر في 4 مواعيد سابقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر عن مواجهة مصر الودية، المقرر لها يوم 16 أكتوبر 2023.

قال بلماضي في المؤتمر الصحفي اليوم: "هذه أول مباراة بين مصر والجزائر منذ مباراة أم درمان تقريبا، المنتخب المصري هو الوحيد بين أول عشر منتخبات إفريقية لم نواجهه، اعتقد واجهنا كل المنتخبات وديا أو رسمياً".

أضاف "حاولنا مواجهة مصر في 4 مواعيد سابقة وأكثر من مرة ولم تقام المباراة لأسباب مختلفة، لكن أخيراً ستُلعب تلك المرة".

تابع: "مباراة مصر والجزائر جميلة، ديربي شمال إفريقي يضم العديد من اللاعبين المميزين من الفريقين".

اختتم بلماضي: "سيكون منتخب مصر كامل العدد عكس مباراته مع تونس، التي هُزموا فيها وشهدت غياب لاعبو الأهلي الذين كانوا يستعدون لمواجهة اتحاد العاصمة ونتمنى الاستفادة من تلك المباراة ونواصل التحسن".

يذكر أن منتخب مصر يلعب وديتين خلال معسكر أكتوبر أمام زامبيا والجزائر، ضمن الاستعدادات لكأس أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.