"تصفيات كأس الأمم الأوروبية".. موعد مباريات اليوم 13 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تقام اليوم الجمعة الكثير من المباريات الدولية ضمن تصفيات كل من الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى بعض المباريات الودية.

تصفيات كأس الأمم الأوروبية

إستونيا ضد أذربيجان - 7 مساء

فرنسا ضد هولندا - 9.45 مساء

البرتغال ضد سلوفاكيا - 9.45 مساء

بلجيكا ضد النمسا - 9.45 مساء

اليونان ضد إيرلندا - 9.45 مساء

أيسلندا ضد لوكسمبورج - 9.45 مساء

المباريات الودية

اليابان ضد كندا - 1.35

تونس ضد كوريا الجنوبية - 2 مساء

قطر ضد العراق - 6 مساء

السعودية ضد نيجيريا - 7 مساء

الأردن ضد إيران - 9 مساء

انجلترا ضد أستراليا - 9.45