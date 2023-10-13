"تصفيات كأس الأمم الأوروبية".. موعد مباريات اليوم 13 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
تقام اليوم الجمعة الكثير من المباريات الدولية ضمن تصفيات كل من الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى بعض المباريات الودية.
تصفيات كأس الأمم الأوروبية
إستونيا ضد أذربيجان - 7 مساء
فرنسا ضد هولندا - 9.45 مساء
البرتغال ضد سلوفاكيا - 9.45 مساء
بلجيكا ضد النمسا - 9.45 مساء
اليونان ضد إيرلندا - 9.45 مساء
أيسلندا ضد لوكسمبورج - 9.45 مساء
المباريات الودية
اليابان ضد كندا - 1.35
تونس ضد كوريا الجنوبية - 2 مساء
قطر ضد العراق - 6 مساء
السعودية ضد نيجيريا - 7 مساء
الأردن ضد إيران - 9 مساء
انجلترا ضد أستراليا - 9.45