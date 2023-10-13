شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يسجل ثانى أهدافه الدولية مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبي، بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، في اللقاء الذى جمع المنتخبين، اليوم، الخميس، على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأحرز حمدى فتحى هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع عقب استغلال كرة عرضية زميله أحمد سيد "زيزو"، وسددها بالرأس لتسكن شباك حارس مرمى منتخب زامبيا. ويعتبر هذا الهدف هو الثانى دوليا لحمدى فتحى مع منتخب مصر.

وضم تشكيل منتخب مصر بقيادة فيتوريا كلا من: "محمد الشناوى في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع أحمد فتوح ومحمد هاني وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، وفي الوسط الثلاثي حمدي فتحي ومحمد النني وطارق حامد، وفي الهجوم ترزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

وينتظر منتخب مصر مباراة جديدة أمام الجزائر الاثنين المقبل في ختام معسكر أكتوبر، وهو المعسكر الإعدادي الأخير قبل انطلاق مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة الأمم الأفريقية المقبلة.