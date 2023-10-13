عبد الحميد بسيونى: مجموعة مصر سهلة ونحتاج وديات قوية

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، لاعب منتخب مصر الأسبق، أن مجموعة مصر فى قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا سهلة، والمنتخب قادر على التأهل كأول المجموعة.

وأضاف بسيونى فى تصريحات خاصة أن المنتخب يحتاج مباريات ودية قوية مثل منتخب الجزائر والمغرب والسنغال، حتى نقف على أخطائنا ونعمل على علاجها، ونشارك في البطولة ونحن على أكبر قدر من الجاهزية.

وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التى أقيمت منذ قليل مدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية، عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الثانية، فى البطولة المقرر لها 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

وحلت مصر على رأس المجموعة الثانية مع كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، فى مجموعة متوازنة إلى حد كبير، والتى تفتتحها الفراعنة بمواجهة موزمبيق فى افتتاح مبارياتها بحثا عن اللقب الثامن فى تاريخها.

كما تنتظر منتخب مصر مواجهة ثأرية مع المنتخب الغانى الذى أسقط الفراعنة بهزيمة ثقيلة بسداسية مقابل هدف فى تصفيات كأس العالم، وهى الهزيمة الأكبر فى تاريخ مواجهة المنتخبين، ونجح المنتخب فى تحقيق الفوز أكثر من مرة بعدها على المنتخب الغانى ولكن ستبقى هذه المواجهة لها طابع خاص.