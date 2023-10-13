روي فيتوريا: مجموعة منتخب مصر فى أمم أفريقيا قوية لكننا جاهزون

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مجموعة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا قوية للغاية، حيث تضم منتخبات تمتلك لاعبين مميزين على رأسها غانا المنافس الشرس على اللقب، ولكننا جاهزون في كل الأحوال.

وتابع فيتوريا أن قارة أفريقيا تضم منتخبات قوية، والكرة في أفريقيا أصبحت قوية وسريعة، ومنتخبا موزمبيق وكاب فيردي يمتلكان أكثر من لاعب في دوريات أوروبية مثل البرتغال. وأضاف فيتوريا أنه من يريد الفوز باللقب والبطولة بالطبع يجب أن يكون مستعدا ومهيأ لمواجهة منتخبات كبيرة وقوية، وأنه سعيد ومحظوظ بامتلاك لاعبين كبار لديهم الرغبة في تحقيق بطولة أمم أفريقيا، وأنه يطمح في تحقيق اللقب لإسعاد الجماهير المصرية.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبي، بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، اليوم، الخميس، على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات ألفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدف ألفراعنة حمدى فتحى فى الوقت بدل الضائع من رأسية قوية سكنت شباك المنتخب الزامبي، مستفيدًا من عرضية متقنة لأحمد سيد زيزو، واحتاج الحكم لبضع دقائق حتى يحسم الجدل حول الهدف بعد العودة لتقنية ألفار التى أقرت بصحة الهدف.

وضم تشكيل منتخب مصر بقيادة فيتوريا كلا من: "محمد الشنأوى فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع أحمد فتوح ومحمد هانى وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، وفى الوسط الثلاثى حمدى فتحى ومحمد الننى وطارق حامد، وفى الهجوم ترزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

وينتظر منتخب مصر مباراة جديدة أمام الجزائر الاثنين المقبل فى ختام معسكر أكتوبر، وهو المعسكر الإعدادى الأخير قبل انطلاق مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة الأمم الأفريقية المقبلة.