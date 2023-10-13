شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يوافق على رحيل الطبيب أحمد أبو عبلة ووليد عبد الرحمن بديلا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو نادى مودرن فيوتشر على رحيل طبيب الفريق أحمد أبو عبلة عقب تقديمه اعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، وتم تعين الدكتور وليد عبد الرحمن طبيب فريق الزمالك وزد السابق بديلا له.

ومن جانب آخر يسعى المدرب البرتغالى ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر من استمرارية الأداء الجيد للاعبين والحفاظ على تركيزهم ولياقتهم البدنية خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يلاقى فريق مودرن فيوتشر نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل)، والتي سوف تقام على استاد القاهرة الدولى يوم 22 من الشهر الجارى في تمام الساعة السابعة مساء.

ويتصدر فريق مودرن فيوتشر جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل) برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات على كل من فاركو والداخلية وطلائع الجيش.