شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلمى: مجموعة مصر متوازنة واشتقنا للتتويج ببطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد حلمى، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، إن محموعة مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية متوازنة، لافتاً إلى أن المستويات متقاربة بين معظم المنتخبات، والأهم هو التعب وتقديم مستوى جيد يلبى طموح الجماهير.

وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التى أقيمت فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وأكد حلمى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن منتخب مصر سيحتل صدارة المجموعة الثانية بحسابات الورق موضحاً في ذات الوقت أن الكرة لا تعترف بالتاريخ ولكن بالجهد والتعب داخل الملعب.

وتمنى المدير الفني السابق للزمالك التوفيق للمنتخب الوطنى في بطولة كأس الأمم الأفريقية مشيراً إلى أن الجميع اشتاق إلى التتويج بالبطولة في ظل غيابها عن خزائن الفراعنة،منذ 2010.