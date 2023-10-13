شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: مجموعة مصر فى أمم أفريقيا قوية والفراعنة فرضوا شخصيتهم أمام زامبيا والان مع تفاصيل الخبر
وقال رضوان فى تصريح لـ"الخليج 365" إن منتخب الفراعنة فى مباراته أمام زامبيا الودية اليوم فرض شخصيته فى مباراة صعبة أمام منتخب قوى والفوز نتيجة طبيعية.
وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التى أقيمت فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.
وتقام البطولة فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.
وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية حيث ستقسم الفرق إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز