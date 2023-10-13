شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: مجموعة مصر فى أمم أفريقيا قوية والفراعنة فرضوا شخصيتهم أمام زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ياسر رضوان، نجم منتخب مصر والأهلى الأسبق، أن مجموعة منتخب مصر بأمم أفريقيا المقبلة كوت ديفوار 2023 قوية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نقول إن غانا هى أقوى منافس، خاصة أن جميع المنتخبات الأفريقية بها مجموعة كبيرة من المحترفين.

وقال رضوان فى تصريح لـ"الخليج 365" إن منتخب الفراعنة فى مباراته أمام زامبيا الودية اليوم فرض شخصيته فى مباراة صعبة أمام منتخب قوى والفوز نتيجة طبيعية.

وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التى أقيمت فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان عن وقوع مصر فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وتقام البطولة فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية حيث ستقسم الفرق إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.