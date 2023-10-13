مجموعة مصر.. منتخب الفراعنة لا يعرف سوى الفوز أمام موزمبيق قبل أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التى أقيمت فى مدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية، عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الثانية، فى البطولة المقرر لها 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

وقع المنتخب الوطنى فى المجموعة الثانية مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق فى بطولة أفريقيا التى تضم 24 منتخبا لأول مرة المقرر إقامتها فى كوت ديفوار.



تاريخ مواجهات مصر وموزمبيق التقى المنتخبان في 5 مواجهات سابقة عبر التاريخ، 3 مباريات فى بطولة أمم أفريقيا ومباراتان فى تصفيات كأس العالم، ونجح الفراعنة فى تحقيق الفوز فى الخمس مباريات ولم تعرف التعادل أو الهزيمة، سجل لاعبو المنتخب الوطنى 9 أهداف ولم تستقبل أى أهداف.

آخر مواجهة كانت فى 17 يناير عام 2013، فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 فى البرازيل، وحسمها الفراعنة بهدف نظيف فى موزمبيق.





المجموعة الثانية: موزمبيق، الرأس الأخضر، غانا، مصر

المجموعة الثالثة: جامبيا، غينيا، الكاميرون، السنغال

المجموعة الرابعة: أنجولا، موريتانيا، بوركينا فاسو، الجزائر

المجموعة الخامسة: ناميبيا، جنوب أفريقيا، مالى، تونس

المجموعة السادسة: تنزانيا، زامبيا، الكونغو، المغرب

جدير بالذكر أن منتخب السنغال هو حامل لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات،

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1957 وكانت أول دولة تستضيفها السودان، والدولة صاحبة الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بها هى مصر برصيد سبع بطولات، تليها الكاميرون برصيد خمس بطولات ثم غانا بأربع بطولات.