شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: زيزو نجح فى تعويض غياب أشرف بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مدحت عبد الهادى، مدرب فريق الزمالك، أن اللاعب أحمد سيد زيزو قام بتعويض غياب أشرف بن شرقى فى القلعة البيضاء بشكل كبير.

وقال عبد الهادى، فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سيورتس، والذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر، إنه كان يتمنى تواجد ثنائى الزمالك نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبى فى صفوف المنتخب.

وأشار عبد الهادى إلى أنه يستعجل دائما على نزول شيكابالا فى اللقاءات عندما يتواجد احتياطيا، مشيرا إلى أنه يتمتع بتواجد اللاعب فى الملعب قائلا: "شيكابالا كان ممكن يتواجد فى حتة تانية فى عالم كرة القدم".

وأضاف عبد الهادى قائلا: "أوسوريو المدير الفنى الزمالك يتبع سياسة التدوير، وإننى مع ثبات خط الدفاع وحراسة المرمى"، مشيرا إلى أن محمد صبحى الأقرب لمنافسة محمد الشناوى فى حراسة الفراعنة.