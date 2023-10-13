شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: مجموعة الفراعنة مقبولة وأداء اللاعبين فى تحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى شريف عبد المنعم، لاعب الأهلى والمنتخب الأسبق، أن قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا التى أقيمت فى مدينة أبيدجان الإيفوارية متوازنة ومجموعة مقبولة.

وقال شريف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أداء لاعبى منتخب الفراعنة فى تحسن وتطور مستمر، وهذا يرجع إلى اللاعبين ورفع مستواهم.

وأسفرت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التى أقيمت منذ قليل مدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية، عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الثانية، فى البطولة المقرر لها 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

وحلت مصر على رأس المجموعة الثانية مع كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، فى مجموعة متوازنة إلى حد كبير، والتى تفتتحها الفراعنة بمواجهة موزمبيق فى افتتاح مبارياتها بحثا عن اللقب الثامن فى تاريخها.