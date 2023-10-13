شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام منافسات ربع نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُختتم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا حتى 15أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان الثلاثي المصري علي فرج، طارق مؤمن، وهانيا الحمامي، قد تأهلوا إلى الدور نصف النهائي بعد انتهاء منافسات اليوم الأول من ربع النهائي التي أقيمت فجر الخميس.

وجاءت مباريات المصريين في اليوم الثاني والأخير من ربع النهائي كالتالي:

مازن هشام والنيوزيلندي بول كول

نور الطيب والأمريكية أوليفيا فيتشر

نور الشربيني والإنجليزية جورجينا كيندي

ويحمل البيروفي دييجو إلياس لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمريكا بمنافسات الرجال، بينما تحمل البطلة المصرية نوران جوهر لقب السيدات.