شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يستقر على الدفع بـ"أكا" فى مواجهة إنبى بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الاهلى على الدفع باللاعب الايفوارى سيرجى أكا بالتشكيل الأساسى في المباراة المقبلة أمام إنبى في دورى نايل .

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى بقيادة القبرصى بابا فاسيليو لتصحيح أخطاء اللاعبين خلال فترة التوقف الدولى الحالي والتركيز على تحقيق نتائج إيجابية فى المباريات المقبلة.

ويلتقى البنك الأهلى مع إنبى ضمن الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز ( دورى نايل )، وتقام المباراة21 أكتوبر الجارى باستاد بتروسبورت فى السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل ) بسبب عدم تحقيق أي فوز حتى الآن، حيث تلقى الهزيمة أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك.