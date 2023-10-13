الامارات | صراع على الصدارة بين الشارقة ومليحة في كأس كرة اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ الشارقة في الخامسة عصر اليوم، ضيفاً على العين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من الدور التمهيدي في كأس الإمارات لكرة اليد، وفي التوقيت نفسه ضمن المجموعة ذاتها يلتقي مليحة ودبا الحصن. ويتنافس مليحة والشارقة على الصدارة بعد أن فازا في الجولة الأولى، حيث تخطى الشارقة عقبة دبا الحصن (30-22)، وفاز مليحة على العين بنتيجة (24-22). وتستكمل الجولة غداً بمنافسات المجموعة الأولى، حيث يحل شباب الأهلي ضيفاً على الجزيرة في صراع على صدارة المجموعة، بينما يستضيف النصر في التوقيت ذاته الوصل. وشهدت الجولة الأولى خسارة الوصل من شباب الأهلي (21-27)، وفوز الجزيرة على النصر (30-33).