الامارات | 12 محترفاً أجنبياً في الموسم الجديد لدوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة اليد، أمس، عن القائمة المحدّثة للاعبين المحترفين الأجانب في أندية اليد الثمانية المنافسة في الموسم الجديد 2023-2024، والبالغ عددهم 12محترفاً، وكشفت القائمة عن حضور لافت للاعبين العرب، بوجود سبعة محترفين (أربعة من تونس وثلاثة من مصر)، قابلها لاعب أجنبي من كل من كوبا والدنمارك، والكاميرون، والكونغو والبرازيل.

ويضم فريق العين المصري محمد حازم والتونسي محمد بن صبري، وتعاقد مليحة مع المصريين أحمد قاسم وسيد فولي. وواصل صاحب إنجاز خماسية الموسم الماضي فريق الشارقة، ارتباطه بالدولي التونسي مصباح الصانعي كمحترف أساسي، إلى جانب تجديد الثقة بالجزائري زهير نعيم في فئة المقيم، والمصري محمود فايز في فئة المواليد.

واتجه شباب الأهلي إلى المناصفة في تعاقداته بين المدارس الأجنبية والعربية، بإبرام صفقة من العيار الثقيل، بالتعاقد مع البرازيلي أكاسيو ماركوس، بجوار التونسي ريان بن محمود.

ويضم الوصل التونسي مجدي بن عمارة، إلى جوار مواطنيه وسيم بن النوبي المقيد في المواليد وأحمد بن سالم في فئة المقيم.

في المقابل، تعاقد الجزيرة مع الكوبي يوسداني ريوس، والدنماركي كريس هولم، ودبا الحصن مع الكاميروني هوبرت مندو، والكونغولي بوريل جريس.

المحترفون الأجانب

■ المصري محمد حازم «العين».

■ التونسي محمد بن صبري «العين».

■ التونسي ريان بن محمود «شباب الأهلي».

■ البرازيلي أكاسيو «شباب الأهلي».

■ الكوبي يوسداني ريوس «الجزيرة».

■ الدنماركي كريس هولم «الجزيرة».

■ المصريان أحمد قاسم وسيد فولي «مليحة».

■ الكاميروني هوبرت مندو «دبا الحصن».

■ الكونغولي جريس «دبا الحصن».

■ التونسي مصباح الصانعي «الشارقة».

■ التونسي مجدي بن عمارة «الوصل».