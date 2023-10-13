شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه سموحة اليوم استعداداً لعودة منافسات دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، مع فريق سموحة اليوم الجمعة، في مباراة ودية في إطار استعدادات الفريقين لمباريات دورى نايل 2023/ 2024، بعد انتهاء التوقف الدولى الحالي.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة فريق الداخلية الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل.

ويسعى أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف الدولى من أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباراتين التى لعبهما الفريق أمام الاتحاد السكندرى وفاركو فى الجولة الأولى والثالث، وتأجلت مباراته مع الأهلى فى الجولة الثانية.

وحذر أيمن الرمادى اللاعبين من الوقوع فى مثل هذه الأخطاء فى المباريات المقبلة، خاصة التى حدثت أمام فاركو الذى تعادل فيه الفريق بعد التقدم بهدفين، ليفقد الفريق نقطتين مهمتين، بالإضافة لعدم استغلال الفرص أمام الاتحاد السكندرى.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر من ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة واحدة من مباراتين فقط، حيث خسر مباراة وتعادل أخرى وتأجلت له مباراة مع الأهلى فى الأسبوع الثانى، سجل لاعبو هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.