شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب التحقيق مع أحمد أيمن منصور و عيد فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى الزمالك التحقيق مع أحمد أيمن منصور وأحمد عيد ثنائى المصري اللذان انضما للفريق البورسعيدى فى الانتقالات الصيفية الماضية وقدم فيهما الأبيض شكوى رسمية على خلفية توقيعهما لناديين.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، موعدا للتحقيق مع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور ثنائي المصري البورسعيدي، بسبب أزمتهم مع الزمالك، خلال الفترة الماضية، وانتقالهم إلى الفريق البورسعيدي، بعد رحيلهم عن الزمالك.

وقرر اتحاد الكرة أن يكون التحقيق مع ثنائي المصري عقب انتهاء فترة الدولي التي تنتهى في السابع عشر من أكتوبر الجاري، ويرجع تحديد هذا الموعد لوجود أحمد عيد في معسكر المنتخب الأولمبي.

وكانت إدارة النادي المصري قد خاطبت اتحاد الكرة لإرسال البطاقتين الخاصتين بلاعبى الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والمنضمين لصفوف الفريق البورسعيدي فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.