شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة يبحث عن أفارقة لتدعيم الإسماعيلى تحسبا لفتح القيد فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز قطاع كرة القدم بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة ونائبه عماد سليمان، ملف انضمام لاعبين أفارقة أو محليين فى الميركاتو الشتوى بعناية شديدة فى حالة نجاح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى فى حل مشكلة إيقاف القيد.

ويراقب على أبو جريشة وعماد سليمان عددا من اللاعبين الأفارقة المميزين خلال الفترة المقبلة، من أجل التعاقد مع بعضهم في شهر يناير المقبل لتدعيم صفوف الدراويش.

ويبحث على أبو جريشة وعماد سليمان عن لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الإسماعلى بشكل مميز، بعدما فشل الدراويش في ضم لاعبين جدد في الانتقالات الصيفية الماضية، والاعتماد على اللاعبين الناشئين والموجودين في القائمة.

ومن جانبه، طالب إيهاب جلال من الجهاز الطبي سرعة تجهيز المصابين للاستعانة بهم في مباراة فاركو المقرر لها الأحد 22 أكتوبر الجاري على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويستعيد إيهاب جلال جهود عماد حمدى لاعب وسط الدراويش أمام فاركو بعد التعافى من الإصابة وتنفيذ البرنامج التأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية والذى تسبب في غيابه عن مباراة الأهلى الأخيرة التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما اقترب أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى ومحمد عمار من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما وصلوا لمرحلة متقدمة من التعافى من الإصابات التي لحقت بهم.