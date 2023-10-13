طلب من أوسوريو بشأن منافسي الكونفدرالية خلال التوقف الدولي



محمد اسماعيل - القاهرة - طالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك تقريرا من الجهاز الإداري عن الفرق المنافسة للأبيض في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ووقع فريق الزمالك ضمن المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي تضم كل من: ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي وسوار الغيني.

وكلف أوسوريو الجهاز الإداري للزمالك بتجهيز تقريرا عن كل فريق، في المجموعة من أجل دراسته قبل بداية المنافسات.

وتشهد الفترة الحالية توقف دولي يخوض خلاله المنتخب الوطني معسكرا في دولة الإمارات، ويلعب خلاله مباراتين حقق الفوز في الأولى على حساب زامبيا بهدف دون رد، ويلتقي في المباراة الثانية مع الجزائر يوم الإثنين المقبل.