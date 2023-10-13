شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع معاونيه غداً خطة الأهلى لضربة البداية فى الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل مران الغد من أجل وضع خطة الإستعداد لمباراة سيمبا بالدوري الأفريقي لكرة القدم، ويناقش كولر مع معاونيه تدريبات الفريق اليومية وخلال رحلة تنزانيا لخوض أول مباراة للفريق في البطولة التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.
ويعود الأهلي للتدريبات غداً بدون لاعبيه الدوليين بعد راحة 5 أيام حصل عليها الفريق عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة التي فاز فيها الأهلي 3/1 .
فيما يعود المالي ديانج للقاهرة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية أمام السعودية بالرياض أما بيرسي تاو فقد إعتذر عن التواجد مع منتخب جنوب أفريقيا في ودية كوت ديفوار بسبب ظروف شخصية ليُسافر مع الأهلي من القاهرة ، فيما سيعود لاعبي الأهلي الدوليين بالمنتخبين الأول والأولمبي للقاهرة بعد إنتهاء مشاركتهم في مباريات الأجندة الدولية ليسافروا مع الأهلي يوم 18 الجاري إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة لخوض اللقاء المرتقب.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الموريتانى داحان بيدة لإدارة مباراة الأهلى المصرى مع سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دورى السوبر الأفريقى، المقرر لها 20 أكتوبر فى دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كابينة الـvar الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.
ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.
وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائى، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبى).
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