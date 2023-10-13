شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع معاونيه غداً خطة الأهلى لضربة البداية فى الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل مران الغد من أجل وضع خطة الإستعداد لمباراة سيمبا بالدوري الأفريقي لكرة القدم، ويناقش كولر مع معاونيه تدريبات الفريق اليومية وخلال رحلة تنزانيا لخوض أول مباراة للفريق في البطولة التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.

ويعود الأهلي للتدريبات غداً بدون لاعبيه الدوليين بعد راحة 5 أيام حصل عليها الفريق عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة التي فاز فيها الأهلي 3/1 .

وانهى مسئولو الأهلي إجراءات انضمام اللاعبين الدوليين للمارد الأحمر قبل رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم ، حيث تقرر سفر التونسي علي معلول من اليابان إلى تنزانيا بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية تُقام في اليابان يوم 17 أكتوبر .

فيما يعود المالي ديانج للقاهرة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية أمام السعودية بالرياض أما بيرسي تاو فقد إعتذر عن التواجد مع منتخب جنوب أفريقيا في ودية كوت ديفوار بسبب ظروف شخصية ليُسافر مع الأهلي من القاهرة ، فيما سيعود لاعبي الأهلي الدوليين بالمنتخبين الأول والأولمبي للقاهرة بعد إنتهاء مشاركتهم في مباريات الأجندة الدولية ليسافروا مع الأهلي يوم 18 الجاري إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة لخوض اللقاء المرتقب.