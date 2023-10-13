شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه التعاون الليبى ودياً اليوم استعداداً لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فى الرابعة عصر اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مباراة ودية مع نظيره التعاون الليبى على استاد جهاز الرياضة، ضمن خطة الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها الرابعة عصر اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى المصرى.

بدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش رحلة استكشاف فريق المصرى البورسعيدى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري عن طريق مشاهدة مبارياته بدوري نايل بحثاً عن استعادة الانتصارات مجدداً فى المسابقة المحلية.

وأجرى مصطفى الخواجة لاعب طلائع الجيش جراحة في أسفل عضلات البطن تبعده عن الملاعب لمدة شهر، حيث من المقرر أن يحصل اللاعب على فترة راحة سلبية طويلة قبل أن يضع محمد الاسيوطى رئيس الجهاز الطبي بالفريق برنامج تأهيلى له تمهيداً للعودة للتدريبات الجماعية .

ويخضع النيجيري جودوين شيكا أوكوار لاعب طلائع الجيش للفحص الطبي لتحديد تطورات تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الضامة بعدما أنهى برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة على أمل اللحاق بمباراة المصري البورسعيدى . وتعرض جودوين لإصابة بشد في العضلة الضامة فى أول ظهور رسمى له بقميص طلائع الجيش فى مباراة البنك الأهلى بافتتاحية الدوري ليضع محمد الأسيوطى طبيب الطلائع برنامج تأهيلى له نفذه خلال الأيام الماضية.

وحقق فريق مودرن فيوتشر فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وسجل عمر كمال الهدف الأول لمودرن فيوتشر في الدقيقة 44، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني.

وكانت هذه هى الخسارة الأولى للطلائع بعدما فاز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة.